Подольск, Московская область, 25 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Крупный склад нелегального алкоголя ликвидировали сотрудники правоохранительных органов в городе Подольске Московской области. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба МВД России.

Алкоголь

Контрафактный алкоголь хранился в двух гаражных боксах. Необходимых документов на товар, подтверждающих легальность его происхождения, собственник гаражей предоставить не смог. При осмотре хранилищ сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 13 тыс. бутылок алкоголя известных торговых марок.

Алкоголь был изъят сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Все бутылки были оклеены поддельными торговыми специальными торговыми марками, а также акцизными марками с явными признаками подделки. Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу с целью определить, насколько они соответствуют ГОСТу, а также насколько они безопасны для здоровья потребителей.

Кроме того, был задержан подозреваемый в незаконном обороте алкоголя, ранее судимый мужчина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из магазинов в Челябинске были изъяты около 2,5 тонн контрафактной алкогольной продукции.