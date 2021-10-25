Благовещенск, 25 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. На переселение жителей из аварийных домов в Амурской области выделены в 2021 году 2,4 млрд рублей. Ещё 800 млн рублей регион получил авансом на 2022 год, cообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства Приамурья.

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«Мы можем и должны обеспечить семьи не только качественным жильем, в котором люди проживут долгие годы, но и сопутствующей инфраструктурой. Дома, строящиеся по программе, необходимо обеспечивать необходимым уровнем благоустройства: создавать детские и спортивные площадки, тротуары», — отметил губернатор Василий Орлов.

От семьи, получившей квартиру взамен жилья в аварийном доме в городе Сковродино, правительство региона получило положительный отзыв. Здание построено качественно и в том же районе, площадь квартиры чуть больше, отметила участница программы переселения из аварийного жилья Наталья Медведьева.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область намерена досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья.