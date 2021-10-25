Мурманск, 25 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В России подвели предварительные итоги первой недели стартовавшей переписи населения. Переписали около 14 млн жителей, в том числе в ряде регионов охвачена десятая часть населения, сообщили ИА REGNUMM в медиаофисе Всероссийской переписи населения (ВПН).

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

Промежуточные итоги были подведены на брифинге в Мурманске. По данным Росстата, по общей доле переписавшихся лидирует Саха (Якутия), где в ВПН приняли участие 23% населения, а также Тульская область и Крым, где переписались соответственно 21% 19,6% жителей.

Что касается онлайн-активности, то лидирует Тульская область, где через портал «Госуслуги» заполнили анкету 15% населения. Далее идут Мордовия (14,8%), Сахалинская область (14,4%), ЯНАО (14,2%), Марий Эл (11,4%), Санкт-Петербург (11%), Смоленская область (10,8%), Мурманская область (10,8%), Крым (10,6%) и Подмосковье (10,4%).

Всего за первую неделю переписались почти 14 млн жителей России, в том числе 11 млн человек сделал это через портал «Госуслуги».

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября 2021 года. Впервые принять в ней участие можно самостоятельно, заполнив анкету на портале «Госуслуги». В онлайн-переписи ранее приняли участие многие губернаторы, призвав население последовать их примеру и подчеркнув значимость переписи для дальнейшего развития страны.