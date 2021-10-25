Владивосток, 25 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Власти Владивостока планируют развивать как неосвоенные городские территории, так и уже застроенные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе администрации столицы Приморья.

Старый Владивосток

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Запланировано развитие территории в районе улицы Маковского, 55. Согласно концепции строительной компании «Ренессанс сити», здесь построят жилой комплекс из трех многоквартирных домов в 27 этажей и бизнес-центр в семь этажей. Для каждого объекта предусмотрена подземная автостоянка.

Также в проекте предусмотрено размещение детских игровых площадок, прогулочных зон и спортивных объектов.

Реновация требуется и на десятках городских территорий, где в перспективе планируется снос бараков, аварийных домов, незаконных гаражей и других объектов.

Приняты решения о развитии застроенных территорий в районе Фанзавода, улиц Волховской, Талалихина, Героев Хасана, Острякова, где много аварийного жилого фонда.

«Достаточно большой процент застроенных территорий во Владивостоке сейчас, к сожалению, представляет собой старую жилую застройку, которая устарела не только физически, но и морально. Все это постепенно, шаг за шагом необходимо включать в программы комплексного развития территорий. При этом развитие города не может происходить без строительства современных объектов капитального строительства — как жилого, так и общественного назначения, а также без благоустройства общественных пространств и строительства новых городских улиц», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, два жилых комплекса намерены возвести рядом с парком Якутова в Уфе.