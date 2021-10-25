Сухой Лог, Свердловская область, 25 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Сухом Логу Свердловской области прокуратура выясняет обстоятельства нападения группы подростков на двоих школьников. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Vsemetri.com Форма прокурора

По предварительным данным, пострадавшими оказались граждане 2005 и 2008 года рождения. По словам матери одного из пострадавших, на территории школы к ним подошли 14−15 подростков и избили. Один из нападавших снимал экзекуцию на телефон.

Личность большинства подростков уже установлена. Обстоятельства причинения телесных повреждений выясняются.