Севастополь, 25 октября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В арбитраж Севастополя поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает ГУП города «Агентство «Союзпечать». Иск от кредитора судом пока не принят, дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление подано 22 октября 2021 года от ООО «Единая городская карта Севастополя», которое является оператором бесконтактной пластиковой карты для оплаты проезда в общественном транспорте Севастополя (ЕГКС). Сумма заявленного долга составляет 667 271,06 рубля.

В декабре 2020 года решением суда с ГУП было взыскано 1 034 753 рубля долга по договору поручения, по которому поверенный обязуется за вознаграждение осуществлять реализацию карты ЕГКС.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП города Севастополь «Агентство «Союзпечать» учреждено в декабре 2014 года. Исполняющий обязанности директора с октября 2019 года — Виктор Хмелевский. Учредитель — правительство Севастополя.