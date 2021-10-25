Чебоксары, 25 октября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Чебоксарах взят под стражу 24-летний горожанин, ранее осуждённый за осквернение символа воинской славы России. В этот раз его подозревают в применении насилия в отношении полицейского, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Разбирательства начались после того, как вечером 21 октября 2021 года поступила информация о нарушении общественного порядка в Чебоксарах группой молодёжи, находящейся в BMW у остановки общественного транспорта «Филармония». По данным следственного управления, когда прибывшие полицейские потребовали прекратить противоправные действия, подозреваемый сел за руль и попытался скрыться.

«Один из полицейских встал перед ним, перекрыв путь, но водитель, не намереваясь останавливаться, совершил наезд на полицейского», — говорится в сообщении.

Полицейский вынужден был отойти в сторону.

25 октября чебоксарец арестован. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

Расследование продолжается. В следственном управлении ранее отмечали, что чебоксарец отказался от дачи показаний.

В ведомстве напоминают, что фигурант уголовного дела в августе 2021 года был оштрафован на 150 тыс. рублей за осквернение символа воинской славы России. Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие установила, что 24-летний чебоксарец в ночь с 21 на 22 октября 2020 года на территории мемориального парка «Победа» в Чебоксарах начал готовить сосиски у Вечного огня, выложив видео в интернете. МВД по Чувашии тогда сообщало со ссылкой на слова задержанного, что он «не хотел ни обидеть, ни сделать плохо, ни осквернить».