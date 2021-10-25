Хартум, , 06:19 — REGNUM Четверо министров и ряд высокопоставленных чиновников из штата Хартум арестованы, а въезды в столицу заблокированы военными в Судане. Об этом 25 октября сообщает телеканал Al Hadath.

Солдат в Судане Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что арестованы министры связи, информации, финансов, промышленности, а также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Глава правительства Судана Абдалла Хамдук находится под домашним арестом, а его дом окружён военными.

Массовые аресты начались после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана с главой правительства Абдаллой Хамдуком. Ожидается, что в ближайшее время аль-Бурхан сделает официальное заявление.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 35 пострадавших в ходе массовых протестных акций в Судане. В стране одновременно проходят акции сторонников гражданского правления и сторонников правительства военных. Между ними периодически происходят столкновения, в которые вынуждена вмешиваться полиция.

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