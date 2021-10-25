Якутск, 25 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Якутия попала в тройку субъектов России, которые получили самые большие федеральные транши в 2021 году. По этому показателю республика заняла третье место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе Госсобрания региона.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

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Якутия получила 51,6 млрд рублей из федерального бюджета в 2021 году. На втором месте Камчатский край (41,1 млрд рублей), на первом — Дагестан (72,9 млрд). В Госсобрании напомнили, что Якутия уже третий год находится в списке лидеров по объёму федеральных дотаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия традиционно остаётся в числе лидеров по получению федеральных дотаций. К примеру, в 2019 году республика получила 46,9 миллиарда рублей, а в 2020 сумма дотационного финансирования составила 51,6 миллиарда рублей.