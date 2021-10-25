25 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 07:51 — REGNUM



Американские солдаты Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда стало известно, что на очередном заседании расширенной «тройки» по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан) и встрече в «московском формате» не будет участвовать американский представитель, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон уже во второй раз уклоняется. При этом он выразил надежду, что «это не сопряжено с какими-то принципиальными проблемами». Действительно, накануне США сменили своего спецпредставителя по Афганистану. Залмай Халилзад подал прошение об отставке, на это место был назначен его заместитель Томас Уэст.

Уход с политической сцены Халилзада, который более двух десятилетий в разных качествах играл значительную роль в реализации американской политики на Ближнем Востоке, в том числе в Афганистане, — событие знаковое. Он вел переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по условиям вывода войск США при Трампе и еще девять месяцев оставался на посту спецпредставителя по Афганистану уже при президенте Джо Байдене. После отставки Халилзада последовало заявление пресс-секретаря Белого дома: «Мы не будем принимать участия в переговорах в Москве. Мы рассчитываем на работу в рамках этого форума в будущем, но мы не в состоянии принять в нем участие. Форум был эффективным в прошлом, но для нас логистически сложно принять в нем участие». В этой связи появились предположения, что к моменту начала работы расширенной «тройки» и встречи в «московском формате» в США не сложилась четкая стратегия политики по Афганистану. Было понятно, что московские переговоры носят промежуточный характер и что-то ожидается впереди. Поэтому состоявшийся в Москве форум с участием десяти стран региона и новых афганских властей больше внимания привлек прозвучавшими заявлениями и призывами к мировому сообществу «активизироваться» для оказания республике гуманитарной помощи и мобилизации ресурсов мирового сообщества для оказания Кабулу действенной финансовой и экономической поддержки.

Кабул (сс) Masoud Akbari

В этой связи в некоторых европейских и американских изданиях стала раскручиваться интрига о наличии нового противостояния между Москвой и Вашингтоном на афганском направлении. Утверждалось, что, мол, в российскую столицу приехали «не те» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пользуются заметным политическим влиянием в стране, а Москве ее формат нужен, чтобы «уязвить США», показать, что Россия снова заходит на афганскую территорию как партнер и союзник новой власти. Проработавший много лет в Москве германский эксперт Томас Авенариус писал в Süddeutsche Zeitung, что «Москва играет по-крупному, пытаясь через Афганистан укрепит свои позиции и в Центральной Азии, ведь уход США из Афганистана уменьшает их влияние на Гиндукуше». Но вот The Washington Post, наоборот, сообщает о «предчувствии оттепели между администрацией Байдена и Кремлем» по многим направлениям, в том числе афганском». Кто прав? Отметим следующее. На днях в Финляндии, на территории правительственной резиденции Кёнингстедт в городе Вантаа, в 40 км от Хельсинки, состоялась шестичасовая встреча начальников Генштабов армий России и США генерала армии Валерия Герасимова и генерала Марка Милли. Сведений о теме переговоров мало. Обе стороны договорились не разглашать детали переговоров, но американская пресса заявляет, что речь шла о снижении рисков инцидентов, возникающих в ходе военной деятельности, а также обсуждался афганский вопрос.

Боевик Mada Media

Якобы Милли говорил о возможности размещения в странах Средней Азии новых американских баз для мониторинга ситуации в Афганистане. Кстати, вопрос о базах был центральным и в ходе состоявшейся встречи американского генерала с его коллегами по НАТО в Афинах. Он также поднимался в ходе переговоров в Берлине и Лондоне. Из комментариев военных по итогам общения Милли и Герасимова в Хельсинки не представляется возможным сделать вывод, заинтересовали ли Россию американские предложения. Интрига тут в следующем: зачем нужно это американцам и как они прогнозируют дальнейшее развитие событий в Афганистане, если нуждаются в базах в соседних с ним странах? Нет сомнений, что лично столкнувшиеся с «международными террористами» Россия и США могут иметь общие взгляды на проблему Афганистана, но решать ее без доверительных отношений друг с другом будет сложно.

Поднятие флага НАТО Ian Houlding

Пока же страны — члены ОДКБ консолидированно заявили о неприемлемости размещения на их территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО. Что будет дальше — увидим.