Благовещенск, 25 октября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Пострадала локомотивная бригада поезда, столкнувшегося с автомобилем на станции Ледяная в Амурской области. Машинист-инструктор и машинист госпитализированы, помощник машиниста скончался в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Погиб также водитель автомобиля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд

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Движение поездов на станции «Ледяная» восстановлено после ДТП в обоих направлениях. По информации «Амурской правды», у погибшего помощника машиниста Евгения Родионова остался несовершеннолетний ребёнок. ОАО «РЖД» обещает оказать семье всестороннюю помощь — в решении жилищных вопросов, обеспечении социально-бытовых условий, в воспитании и дальнейшем образовании ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель грузовика совершил выезд на полотно железной дороги, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения, но расстояние было слишком маленьким.