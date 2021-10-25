Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. На Камчатке в месте обитания сивучей в районе бухты Моржовой планируют создать государственный федеральный заказник «Восточно-Камчатский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в краевом правительстве.

(сс) Victor Morozov Сивучи

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В первом совещании по обсуждению вопроса создания заказника и сохранения сивучей приняли участие представители власти, научного и рыбацкого сообщества. В правительство региона обратилось научное сообщество Кроноцкого заповедника, которое предполагает, что популяция сивучей сокращается и попросило создать заказник.

«На первом установочном совещании мы соединили на одной площадке рыбаков, занимающихся промыслом на этой территории, и представителей науки, которые внесли предложения по сохранению популяции сивучей», — пояснил заместитель председателя правительства края Роман Василевский.

Если будет создан заказник, то территория обитания сивучей будет закрыта для промысла. В ближайшее время ученые должны разработать предложения по созданию программы мониторинга морских млекопитающих.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ведётся строительство соколиного центра, который позволит не только воссоздать популяцию кречетов в крае, но и должен стать точкой притяжения в регион туристов, а также поможет наладить поставку птиц в арабские страны.