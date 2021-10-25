Берлин, 25 октября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Обвинение в безответственности выдвинул главе минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр за её угрозы в адрес России глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених 24 октября в беседе с DPA.

Bundestag.de Рольф Мютцених

Мютцених не поддержал заявления главы минобороны ФРГ и призвал её не затруднять подобными высказываниями работу правительства.

«Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны», — отметил Мютцених. По его мнению, глава военного ведомства ФРГ подобной риторикой только вносит свою лепту в раскручивание «спирали эскалации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил о неготовности стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) к равноправному диалогу с Россией. Своё заявление глава Минобороны РФ сделал в ответ на призывы своей коллеги из Германии Крамп-Карренбауэр к НАТО о необходимости военного сдерживания РФ с использованием ядерного оружия в Балтийском и Черноморском регионах.