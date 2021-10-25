Хабаровск, 25 октября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. В Хабаровске 30 студентов получат стипендию мэра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе городской мэрии.

(сс) Wokandapix Студент

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Стипендии назначаются за хорошую успеваемость, победы в конкурсах и олимпиадах, активную жизненную позицию.

Поощрение получат 20 студентов из профессиональных образовательных организаций и десять из вузов.

Всего в 2021 году были представлены 77 кандидатов (в 2020 — 71). Из них 45 из 13 колледжей и 32 кандидата из десяти вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганском государственном университете намерены повысить размер единовременной материальной выплаты для студентов с трёх до 14 тыс. рублей.