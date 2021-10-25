Оттава, 25 октября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Стабилизировать и взять под контроль ситуацию с пожаром удалось спасателям на судне-контейнеровозе Zim Kingston у берегов Канады. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба береговой охраны Канады.

Кораблекрушение у Афонской горы 1856

Пожар на контейнеровозе локализован, огнём уничтожено около десяти контейнеров. К тушению огня было привлечено пожарное судно, в ближайшее время на борт контейнеровоза поднимется пожарная команда для окончательной ликвидации возгорания.

По данным береговой охраны Канады, пожар на судне начался 23 октября вечером. Предполагается, что причина возгорания связана с двумя контейнерами, в которых перевозились опасные химические вещества. С контейнеровоза удалось снять 16 членов экипажа, пять человек, в том числе капитан, остаются на судне. В настоящее время Zim Kingston стоит на якоре в проливе Хуан-де-Фука между городом Порт-Анджелес в штате Вашингтон и портом Виктория в провинции Британская Колумбия.

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