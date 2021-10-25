В Якутии назначен новый министр молодёжи
Якутск, 25 октября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Должность министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии получил Пётр Шамаев, ранее работавший первым заместителем руководителя регионального отделения партии «Единая Россия». О назначении в своём телеграм-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.
Ранее в отставку был отправлен глава этого ведомства Степан Саргыдаев. На должность министра молодёжи его позвали из района, и вернулся он обратно в Чурапчинский район, где будет претендовать на должность главы.
Как сообщало ИА REGNUM, политолог Виталий Обедин назвал кадровые перестановки в правительстве Якутии бессмысленными, а сложившуюся систему управления регионом — неэффективной. Переставлять местами чиновников в правительстве Якутии бесполезно, его нужно оптимизировать, уверен эксперт.