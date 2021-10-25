Владивосток, 25 октября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Амурского тигрёнка, попавшего лапой в капкан, поставленный на барсука, спасли специалисты в Приморском крае. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

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Информация о тигрёнке, попавшем в капкан в лесу, поступило в центр от местного жителя. Специалисты, прибыв на место происшествия, обездвижили животное и освободили его лапу из капкана. В ловушку тигрёнок попал когтем передней лапы.

Серьёзных травм у тигрёнка не обнаружилось, поэтому специалисты приняли решение оставить зверя в лесу. Рядом с местом, где тигрёнок угодил в ловушку, были найдены следы взрослого зверя. Скорее всего, мать-тигрица пыталась помочь своему детёнышу. Оставив освобождённого тигрёнка, специалисты уехали. Вернувшись для проверки на место происшествия спасатели не нашли там ни тигрёнка, ни матери-тигрицы.

рядом с капканом, в который попал тигрёнок, были обнаружены ещё 11 таких приспособлений. Это были специальные капканы, которые чаще всего применяются для ловли барсуков. Их использование запрещено Правилами охоты, поэтому все приспособления были изъяты инспекторами, а в месте инцидента с тигрёнком установлены фотоловушки.

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