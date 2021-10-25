Тайбэй, 25 октября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Подземные толчки ощущались на Тайване днем 24 октября, когда два землетрясения сотрясли восточный округ Илань, сообщает метеорологическое агентство острова, передает агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 впервые произошло в округе в 13:11 по местному времени, сообщило метеорологическое агентство, добавив, что очаг, залегавший на глубине 66,8 км, находился по координатам 24,53 градуса северной широты и 121,79 градуса восточной долготы.

За этим быстро последовало еще одно землетрясение магнитудой 5,4 с очагом глубиной 67,3 км и по координатам 24,59 градуса северной широты и 121,72 градуса восточной долготы. Здания в Тайбэе сотрясались около одной минуты, но пока сообщений о жертвах не поступало.

Движение метро, которое было остановлено в результате землетрясений, в настоящее время возобновлено.