Шэньян, Китай, 25 октября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Два человека погибли и еще семеро получили ранения в результате взрыва, произошедшего раним утром 24 октября в уездном городе Вафандянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) thomasstaub Взрыв

Авария произошла примерно в 5:30 утра по пекинскому времени в жилом доме в Вафандяне, который находится под юрисдикцией города Далянь. Пожар потушен, поисково-спасательные работы завершены. Все пострадавшие были отправлены в больницу.

Подробности трагедии пока не сообщаются. В настоящее время местные власти занимаются выяснением причины произошедшего, проводятся следственные мероприятия.