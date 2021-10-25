Пекин, 25 октября, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Народный банк Китая и Валютное управление Гонконга (HKMA) совместно объявили 21 октября о подписании Меморандума о взаимопонимании (МОВ) о сотрудничестве в области надзора за инновациями в области финтеха в районе Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао (GBA), сообщает агентство Синьхуа.

Handelsblatt.com Центральный банк Китая

Подписав Меморандум о взаимопонимании, они согласились связать Механизм регулирования инноваций в области финтеха банка с надзором за финтехом со стороны HKMA.

Этот шаг направлен на развитие сотрудничества в области финтех-инноваций на основе законодательства и нормативных актов, повышение качества и эффективности финансовых услуг в GBA и увеличение финансовой поддержки его развития, говорится в сообщении банка.

На следующем этапе обе стороны в рамках сотрудничества будут придерживаться принципов взаимного доверия, взаимопонимания и взаимного уважения, предоставлять эффективные услуги по тестированию инноваций в области финтеха и придавать новый импульс высококачественному финансовому развитию GBA, говорится в сообщении.