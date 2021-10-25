Пекин, 25 октября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Китай является вторым по величине импортером в мире в течение 11 лет подряд, сообщило в четверг Министерство торговли коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В период с января по сентябрь Китай импортировал товаров на сумму почти $2 трлн долларов, что на 32,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил на пресс-конференции представитель министерства Шу Цзюэтин.

В первом полугодии импорт товаров в Китай составил около 12% jт общего объема мирового импорта, и страна также внесла свой вклад в 15% рост импорта во всем мире за этот период, сказал Шу со ссылкой на данные Всемирной торговой организации.

Китай будет последовательно продвигать открытость на высоком уровне, расширять импорт и превращать свой рынок в глобальный, рынок, общий для всех и доступный для всех, сказал Шу.

Шу отметил, что страна будет постоянно совершенствовать либерализацию и упрощение процедур торговли и оптимизировать свою деловую среду для содействия глобальному восстановлению и росту.