Тяньцзинь, Китай, 25 октября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. 23-я Китайская горнорудная конференция и выставка прошла с 21 по 24 октября в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая, собрав 230 экспонентов и посетителей из 30 стран и регионов мира, сообщает агентство Синьхуа.

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Трехдневное мероприятие на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах развития и процветания в постпандемическую эпоху», проводимое как онлайн, так и оффлайн, было направлено на создание новой модели международного сотрудничества в горнодобывающей промышленности.

Было проведено несколько подфорумов, посвященных таким темам, как развитие геотермальной энергетики, рынок горнодобывающего капитала, интеллектуальное строительство шахт, урановая руда, а также разработка и использование минеральной воды.

Китай будет углублять сотрудничество со странами «Пояса и пути» в области геологии и ископаемых ресурсов, содействовать упрощению инвестиций в горнодобывающую промышленность и либерализации торговли и создавать новую модель для открытия отрасли, заявил замминистра природных ресурсов КНР Лин Юэмин.

Посол Южной Африки в Китае Сиябонга Квеле сказал, что страны могут похвастаться сердечным, широким и углубляющимся сотрудничеством в горнодобывающей отрасли. По словам посла, до 85% экспорта Южной Африки в Китай составляют драгоценные металлы и ископаемые ресурсы.

Он добавил, что возможности для дальнейшего сотрудничества с Южной Африкой заключаются в разведке новых месторождений металлов и других высококачественных полезных ископаемых, а также в сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых, включая переработку и создание добавленной стоимости.