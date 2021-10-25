Пекин, 25 октября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Уровень безработицы в городах Китая в сентябре составил 4,9%, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

За первые девять месяцев этого года в стране было создано 10,45 млн новых рабочих мест в городских районах, что составляет 95% от годового целевого показателя. В третьем квартале этого года рынок труда оставался в целом стабильным, заявил на пресс-конференции представитель бюро Фу Линхуэй, сославшись на ключевые факторы, включая устойчивое восстановление экономики и реализацию политики «работа прежде всего».

Восстановление в сфере услуг также способствует расширению занятости, сказал Фу, добавив, что индекс, измеряющий объем производства в секторе услуг, вырос на 0,4 процентного пункта в сентябре по сравнению с августом.

Уровень безработицы среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет составил 14,6%, в то время как уровень безработицы среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет, составляющих большинство на рынке труда, составил 4,2%. Уровень безработицы в 31 крупном городе составил 5% в сентябре, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем в августе.

Опрошенный уровень безработицы в городах рассчитывается на основе числа безработных, принявших участие в исследовании занятости в городских районах, включая трудовых мигрантов в городах.