Уровень безработицы в Китае упал до 4,9%
Пекин, 25 октября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Уровень безработицы в городах Китая в сентябре составил 4,9%, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.
За первые девять месяцев этого года в стране было создано 10,45 млн новых рабочих мест в городских районах, что составляет 95% от годового целевого показателя. В третьем квартале этого года рынок труда оставался в целом стабильным, заявил на пресс-конференции представитель бюро Фу Линхуэй, сославшись на ключевые факторы, включая устойчивое восстановление экономики и реализацию политики «работа прежде всего».
Восстановление в сфере услуг также способствует расширению занятости, сказал Фу, добавив, что индекс, измеряющий объем производства в секторе услуг, вырос на 0,4 процентного пункта в сентябре по сравнению с августом.
Уровень безработицы среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет составил 14,6%, в то время как уровень безработицы среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет, составляющих большинство на рынке труда, составил 4,2%. Уровень безработицы в 31 крупном городе составил 5% в сентябре, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем в августе.
Опрошенный уровень безработицы в городах рассчитывается на основе числа безработных, принявших участие в исследовании занятости в городских районах, включая трудовых мигрантов в городах.