Пекин, 25 октября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. По данным Национального бюро статистики КНР, в Китае в сентябре продолжилось снижение активности на рынке жилья в условиях ужесточения рыночных правил, сообщает агентство Синьхуа.

Жилье

Цены на новое жилье в четырех городах первого уровня в сентябре не изменились по сравнению с месяцем ранее, по сравнению с ростом в месячном исчислении на 0,3% в августе, согласно данным бюро.

Цены на подержанные дома в четырех городах снизились на 0,4% в прошлом месяце по сравнению с августом, обратив вспять незначительный рост в месячном исчислении, наблюдавшийся в августе.

В общей сложности в 31 городе второго уровня также не наблюдалось ежемесячных изменений цен на новое жилье, в то время как в 35 городах третьего уровня цены на новое жилье снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом исчислении цены на новое жилье в четырех городах первого уровня выросли на 5,3% в сентябре, в то время как цены на подержанные дома в этих регионах выросли на 7,7% по сравнению с годом ранее. Последние данные появились на фоне строгих правил жилищного сектора страны, которые следуют принципу «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций».

Свежие данные показали, что базовая ставка по кредитам на пятилетний срок в Китае, рыночная базовая ставка кредитования, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась неизменной по сравнению с предыдущим показателем в 4,65%, согласно данным Национального центра межбанковского финансирования КНР.