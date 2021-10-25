Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 25 октября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре планируется создать производство новейших легких многоцелевых самолётов «Байкал». Новый завод появится в районе Дземги, рядом с цехом сборки самолётов Sukhoi Superjet 100, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Предполагается расширить границы ТОР «Комсомольск» путем создания новой площадки «Амур». Новый проект позволит создать более 200 рабочих мест.

«Близость к крупнейшим авиационным предприятиям позволит решить вопросы подключения к необходимой транспортной и коммунальной инфраструктуре. Есть возможность присоединения к рулежной дорожке летного поля аэродрома «Дземги». Также необходимо разработать план вывода территории из зоны подтопления», — сказал руководитель краевого минпромторга Игорь Фомин.

Запуск серийного производства ЛМС-901 «Байкал» планируется начать с 2024 года. Проект будет реализовываться в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в России имеются возможности для возрождения региональной авиации. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.