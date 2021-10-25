Китай и Индонезия приступили к обоснованию строительства метанового завода
Джакарта, 25 октября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Согласно недавнему пресс-релизу Министерства промышленности Индонезии, Индонезия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании для проведения технико-экономического обоснования строительства завода по переработке угля в метанол стоимостью $560 млн, сообщает агентство Синьхуа.
В столице Индонезии Джакарте 18 октября состоялась церемония подписания, в которой приняли участие министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита и представители компаний PT Powerindo Cipta Energy (PT PCE) и Китайской национальной корпорации химического машиностроения (CNCEC).
Согласно пресс-релизу, завод, как ожидается, будет построен в поселке Мулабох, расположенном в самой западной провинции страны Ачех. При инвестиционной стоимости в $560 млн завод будет перерабатывать 1,1 млн тонн угля в 600 000 тонн метанола в год.