Джакарта, 25 октября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Согласно недавнему пресс-релизу Министерства промышленности Индонезии, Индонезия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании для проведения технико-экономического обоснования строительства завода по переработке угля в метанол стоимостью $560 млн, сообщает агентство Синьхуа.

Rizky Maharani Джакарта

В столице Индонезии Джакарте 18 октября состоялась церемония подписания, в которой приняли участие министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита и представители компаний PT Powerindo Cipta Energy (PT PCE) и Китайской национальной корпорации химического машиностроения (CNCEC).

«Сотрудничество по строительству завода по переработке угля в метанол очень важно для промышленного сектора. Министерство промышленности действительно ценит компании, которые стремятся инициировать проекты по газификации угля и поддерживают этот новаторский план промышленных инвестиций. Этот проект поглотит от 600 до 700 рабочих. Согласно плану, проект вступит в стадию строительства в середине 2022 года», — сказал Картасасмита в понедельник.

Согласно пресс-релизу, завод, как ожидается, будет построен в поселке Мулабох, расположенном в самой западной провинции страны Ачех. При инвестиционной стоимости в $560 млн завод будет перерабатывать 1,1 млн тонн угля в 600 000 тонн метанола в год.