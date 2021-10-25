Москва, 25 октября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Самая низкая температура в октябре ожидается днём 25 октября в Центре Европейской части России. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Заморозки

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Как уточнил специалист, 25 октября будет самым холодным днём для Центра Европейской части России, так как потом идёт повышение температуры и в целом, по словам метеоролога, октябрь по температуре будет немного выше нормы.

Температура воздуха днём в Москве составит +2…+4 градуса, что ниже климатической нормы на один градус. При этом утром жителям Москвы и Подмосковья нужно быть бдительными, так как выпавшие в виде дождя и мокрого снега осадки подмёрзнут и на дорогах образуется ледяная корка. Рано утром ожидается около нуля, без осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.