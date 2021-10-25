Харбин, Китай, 25 октября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Компания Longmay Mining Holding Group Co. Ltd, крупнейший производитель угля в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, начала 20 октября строительство четырех новых шахт, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергию, поскольку в самой северной провинции начался зимний отопительный сезон, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Председатель правления компании Сунь Чэнкун заявил, что новые проекты в городах Цзиси, Шуаняшань, Хэган и Китайхэ позволят увеличить ежегодную мощность по добыче угля более чем на 4 млн тонн. Тепловая энергия по-прежнему занимает значительную долю в производстве энергии в Китае, на ее долю приходится около 70% производства энергии. Отопительный сезон усилил давление на электроснабжение в северном Китае.

Страна прилагает все усилия для обеспечения электроснабжения после того, как перебои в подаче электроэнергии остановили заводское производство и ударили по семьям в некоторых регионах.

Правительство провинции Хэйлунцзян одобрило выделение средств в размере 200 млн юаней (около $31 млн) для оказания помощи Longmay в технической модернизации и интеллектуальной добыче угля.