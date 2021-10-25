Пекин, 25 октября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. По данным местных властей, более 4700 человек были привлечены в качестве добровольцев и приступили к выполнению своих обязанностей в подготовке к четвертой Китайского международного импортного экспо (CIIE), запланированного с 5 по 10 ноября в Шанхае, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Шанхайского муниципального комитета Коммунистического союза молодежи Китая, добровольцами являются студенты университетов из Шанхая, и более 80% из них родились после 2000 года.

В обязанности волонтеров входит руководство людьми по месту проведения, предоставление информации о профилактике эпидемий и борьбе с ними, а также выполнение другой связанной с этим работы во время мероприятия.

Десятки тысяч волонтеров предоставили услуги с момента открытия первой выставки в 2018 году, чтобы обеспечить бесперебойное проведение мероприятия.