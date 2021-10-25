Макао, Китай, 25 октября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Суды разных уровней Специального административного района (САР) Макао рассмотрели в общей сложности 18 561 дело за прошедший судебный год, что на 1439 дел меньше, чем в предыдущем судебном году, сообщил Апелляционный суд последней инстанции САР, передает агентство Синьхуа.

(сс) Meraj Chhaya Казино в Макао

Это был первый случай за последние семь лет, когда число рассмотренных дел упало ниже 20 000, сказал председатель Апелляционного суда последней инстанции Сэм Хоу Фай, на церемонии, посвященной открытию нового судебного года.

В общей сложности за прошедший судебный год было возбуждено 12 452 уголовных дела, что примерно на 2,83% больше, чем в предыдущем судебном году, при этом было возбуждено 3471 уголовное дело, заявил генеральный прокурор Ип Сон Санг на церемонии.

Подчеркнув, что каждый судья должен соблюдать и выполнять Основной закон САР Макао и присягать на верность САР Макао, Сэм сказал, что необходимо приложить усилия для ускорения консультаций по межрегиональным соглашениям о правовой помощи по гражданским и уголовным делам между Макао и Хэнцинем, где расположена зона углубленного сотрудничества Гуандун — Макао.

По словам Сэма, необходимо внести новшества в новый механизм судебного сотрудничества между Макао и соседней провинцией Гуандун на материковой части Китая, чтобы обеспечить эффективные и удобные судебные услуги и гарантировать строительство зоны сотрудничества.

Глава САР Макао Хэ Ичэн, сказал в своем выступлении, что верховенство закона является одной из основных ценностей общества Макао и что поддержание верховенства закона должно, в первую очередь, твердо поддерживать достоинство и авторитет Конституции Китайской Народной Республики и Основного закона ОАР Макао.

Хо также сказал, что правительство САР, как и всегда, будет твердо защищать независимость судебной власти и защищать правосудие, активно сотрудничать с судебными органами и объединять людей из судебных, юридических и других кругов жизни для совместного содействия развитию верховенства закона в САР Макао.