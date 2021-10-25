Солнечная энергия покроет половину потребностей Китая к 2060 году — ученые
Вашингтон, 25 октября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию, солнечная энергия может обеспечить 43,2% потребностей Китая в электроэнергии в 2060 году по цене менее 2,5 цента США за киловатт-час, сообщает агентство Синьхуа.
Исследователи из Гарвардского университета в Массачусетсе, Университета Цинхуа и Китайского народного университета в Пекине, а также Университета Нанькай в Тяньцзине разработали интегрированную модель для оценки солнечных фотоэлектрических потенциалов и затрат с 2020 по 2060 год в Китае с учетом множества пространственно-временных факторов.
Китай взял на себя серьезные обязательства по переводу своих энергетических систем на возобновляемые источники энергии, особенно на энергию, вырабатываемую из солнечных, ветровых и гидроисточников.
Пространственно-временной анализ потенциалов солнечной фотоэлектрической энергии, который может быть технически осуществимым, экономически конкурентоспособным и совместимым с сетями, имеет решающее значение для Китая в интересах дальнейшего развития энергетики, говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, рецензируемом научном журнале США.