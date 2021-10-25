Оттава, 25 октября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё несколько получили травмы в результате ДТП с автобусом, перевозившим хоккейную команду юниоров в канадской провинции Нью-Брансуик. Об этом 25 октября сообщил телеканал CBC.

ДТП

Хоккеисты Miramichi Timberwolves направлялись на игру в Фредериктоне, когда автобус, в котором они ехали, столкнулся с легковым автомобилем на автотрассе неподалёку от города Эйстл. Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП. Часть спортсменов получили незначительные травмы.

Из-за аварии матч с командой «Фредериктон Ред Уингз» был перенесён. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих детей в ДТП на автогонках в американском штате Техас.