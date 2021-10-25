Владивосток, 25 октября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. В правительстве Приморья произошли очередные кадровые перестановки — на этот раз в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Правительство Приморья

Читайте также: Председатель Смоленского горсовета покинула пост

«Министр транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский покинул свой пост по собственному желанию с 22 октября. Исполнять обязанности руководителя будет первый замминистра Алексей Игнатенко», — сообщил телеграм-канал правительства Приморья.

Свяченовский был министром с декабря 2019 года. С ноября 2018 года Свяченовский был и. о. директора департамента дорожного хозяйства Приморья. В декабре 2019 года получили назначение министра.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктория Макарова покинула пост председателя Смоленского городского совета. Горсовет прекратил ее полномочия на внеочередной сессии 22 октября.