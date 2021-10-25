Владивосток, 25 октября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко 23 октября дал старт краевым финальным соревнованиям по легкой атлетике «Шиповка юных» на обновленном комплексе стадиона «Динамо» во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

takato marui Лёгкая атлетика

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Отмечается, что на «Динамо» соревнования по легкой атлетике не проводились 20 лет. Теперь же создана самая современная инфраструктура на Дальнем Востоке для занятия легкой атлетикой.

«Сегодня здесь могут тренироваться спортсмены разных возрастов, королева спорта, легкая атлетика, вновь возвращается в Приморский край», — сказал Олег Кожемяко.

Все работы на стадионе профинансированы из внебюджетных источников, вложено 36 млн рублей.

В Приморье подготовку легкоатлетов осуществляет 31 секция, в которой занимаются почти 1500 человек, не считая любителей.

В 2021 году сборная Приморья по легкой атлетике вышла на лидирующие позиции на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский покинет свой пост и станет спортивным директором Всероссийской федерации лёгкой атлетики.