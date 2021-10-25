Кабул, 25 октября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Не менее 17 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате перестрелок между отрядами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженной группой в городе Герат на северо-западе Афганистана. Об этом 24 октября сообщила местная газета Ettelaat.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По предварительным данным, вооружённые столкновения начались днём 24 октября на улицах Герата. Среди погибших семеро детей и три женщины, множество мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что это первые вооружённые столкновения в городе с тех пор, как он перешёл под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Назначенный правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости заявил в своём Twitter, что стрельбу на улицах Герата спровоцировали представители вооружённых группировок, специализировавшихся на похищении людей. По данным Хости, трое преступников были ликвидированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вооружённом нападении на востоке Афганистана, в результате которого погибли два боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)