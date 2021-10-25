На северо-западе Афганистана в перестрелке погибли 17 человек
Кабул, 25 октября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Не менее 17 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате перестрелок между отрядами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженной группой в городе Герат на северо-западе Афганистана. Об этом 24 октября сообщила местная газета Ettelaat.
По предварительным данным, вооружённые столкновения начались днём 24 октября на улицах Герата. Среди погибших семеро детей и три женщины, множество мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что это первые вооружённые столкновения в городе с тех пор, как он перешёл под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Назначенный правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости заявил в своём Twitter, что стрельбу на улицах Герата спровоцировали представители вооружённых группировок, специализировавшихся на похищении людей. По данным Хости, трое преступников были ликвидированы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о вооружённом нападении на востоке Афганистана, в результате которого погибли два боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)