Пекин, 25 октября, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Патриотический китайский блокбастер «Битва при Чосинском водохранилище» побил 20 октября рекорд по сборам, поставленный в 2019 году картиной «Нэчжа», став третьим по кассовым сборам за все время в китайском прокате, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

Совокупный объем сборов исторического эпоса с 30 сентября по 19 октября превысил 5,04 млрд юаней (около $786,65 млн), сумму, заработанную китайским же анимационным фэнтези «Нэчжа», согласно данным кассового трекера Maoyan.

Около 105 млн кинозрителей на указанный момент смотрели «Битву» в кинотеатрах по всему Китаю. Это второй по величине доход в этом году, как в Китае, так и во всем мире, уступающий только китайской комедии «Привет, мама», которая заработала 5,41 млрд юаней. Американский фильм «Форсаж 9» сейчас занимает третье место в мировом рейтинге.

Действие «Битвы» происходит во время войны с агрессией США в рамках помощи Корее (1950−1953) в борьбе с империализмом. В трехчасовом фильме главные роли исполнили У Цзин и Джексон И. Фильм рассказывает народных китайских добровольцах, храбро сражающихся при низких температурах в ключевой кампании на водохранилище Чосин.

История о том, как молодые воины были готовы рискнуть всем, чтобы защитить свою родину от самой хорошо оснащенной армии в мире, несмотря на нехватку еды и теплой одежды и в условиях сильного холода, тронула многих кинозрителей до слез.