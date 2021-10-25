Пекин, 25 октября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Анализ лунных пород, привезенных на Землю китайской миссией «Чанъэ-5», показывает, что образцы представляют собой новый тип лунного базальта, отличный от образцов, собранных во время предыдущих миссий «Аполлон» и «Луна», сообщает агентство Синьхуа.

Луна

Исследователи из Национальных астрономических обсерваторий при Китайской академии наук (NAOC) проанализировали частицы породы размером от 10 до 500 микрон (четверть толщины кредитной карты) и обнаружили, что их характеристики в основном соответствуют характеристикам базальта. Но в отличие от богатого магнием и железом базальта, найденного на Земле, лунный базальт содержит мало магния и много оксида железа. Результаты были опубликованы во вторник в журнале Nature.

«Таким образом, это может быть новый класс базальта», — сказал, ведущий автор статьи и исследователь NAOC Ли Чунлай, добавив, что недавно идентифицированный базальт отличается от образцов, собранных во время предыдущих лунных миссий, что может привести к лучшему пониманию лунной вулканической деятельности.

Лунные образцы из миссий «Аполлон» и «Луна», привезенные десятилетия назад Соединенными Штатами и Советским Союзом, позволили получить представление об истории и эволюции Луны, но места отбора проб расположены в регионе низких широт, который не может отражать наиболее распространенные особенности лунной поверхности, отметил Ли.

Однако китайская миссия «Чанъэ-5» поможет устранить нехватку разнообразных зон отбора проб, поскольку она впервые в истории взяла лунный грунт из области средних широт Луны, темной и плоской области, получившей название «Океан штормов». Ученые полагают, что здесь, скорее всего, сохранились свидетельства самой ранней лунной вулканической активности.

«Эти образцы откроют эпохальное окно для изучения лунной науки», — сказал Ли, который также подчеркнул, что новое исследование предоставит базовую информацию для последующих научных исследований.

Зонд «Чанъэ-5» вернулся на Землю 17 декабря 2020 года, получив в общей сложности 1731 грамм лунных образцов, в основном камней и грунта с поверхности Луны. Национальное космическое управление Китая доставило примерно 17 граммов образцов в 13 учреждений, каждое из которых подало заявки на исследовательские программы.