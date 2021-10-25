Красноярск, 25 октября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил ещё один из трёх исков, поданных ФГУП «Красноярский химический комбинат «Енисей» в 2021 году к Минпромторгу РФ. Теперь министерству придётся выплатить более 71 млн рублей расходов на содержание опасного производственного объекта, изъятого из оборота, — шламонакопителя. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

August01 Красноярский химический комбинат «Енисей»

В карточке дела появилась запись судьи Дудкина — «иск удовлетворить полностью». Сумма претензий составила 71 415 048 рублей пять копеек. Третьим лицом в споре участвовало Министерство финансов РФ.

Сегодня, 25 октября 2021 года, судья также планирует рассмотреть иск химкомбината к министерству на сумму 67 412 691 рубль 89 копеек. В деле речь снова идёт о расходах на содержание шламонакопителя.

В июле 2021 года судья Маслова обязала Минпромторг выплатить более 70 млн рублей по той же статье расходов.

Напомним, опасный производственный объект уже изъят из оборота, но ранее принадлежал ФГУП на праве хозяйственного ведения. Несмотря на то, что ещё в 2016 году суд по инициативе конкурсного управляющего комбината-банкрота обязал Росимущество и Минпромторг РФ принять объект в казну или закрепить за иным лицом, он так и остаётся в подвешенном состоянии.