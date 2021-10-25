Пекин, 25 октября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Первая и вторая премии «Синъюнь» (кит. «Туманность») за детскую научную фантастику объявили победителей в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая 22 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Пресс-служба Hobby World «Мир Фантастики»

Награды предназначены для независимой детской научной фантастики и являются первыми в своем роде в стране. В связи с воздействием COVID-19 в этом году были объявлены лауреаты премии за последние два года.

«С течением времени научная фантастика, которую читали люди в детстве, будет становиться все более и более реальной. По сравнению со сказками и другой фантастической литературой научная фантастика оказывает более глубокое влияние на будущее наших юных читателей», — сказал известный в Китае писатель-фантаст Лю Цисинь, который также являлся председателем организационного комитета премии.

Детская научная фантастика — это литературный жанр полный жизненных сил, и его положение как в научной фантастике, так и в детской литературе незаменимо, добавил Лю.

Начиная с «Синъюнь», награды за детскую научную фантастику направлены на то, чтобы привлечь больше молодежи к написанию детской научной фантастики. Награды будут способствовать развитию детской научной фантастики, публикаций и теоретических исследований и, таким образом, заложат основу для общего развития научной фантастики.