Кабул, 25 октября, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Поездку в Бахрейн, где состоятся матчи в одной из отборочных групп к Кубку Азии 2022 года отменила молодёжная сборная Афганистана. Об этом 24 октября сообщается на странице Афганской футбольной федерации (AFF) в Facebook.

Håkan Dahlström Футбол

Отмечается, что поездка в Бахрейн и участие молодёжной команды Афганистана в отборочных матчах молодежного Кубка Азии были отменены, несмотря на усилия футбольного руководства страны, предпринятые для отправки на соревнования игроков в возрасте до 23 лет.

Уточняется, что команда была эвакуирована в Бахрейн на одном из спецрейсов, но из-за поздней подачи заявки было решено снять сборную с турнира. Решение было принято Азиатской конфедерацией футбола (AFC) после консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Кроме того, AFF сообщила о встрече генерального секретаря афганской федерации Фазла Мохаммада Шахаба с президентом ФИФА Джанни Инфантино. В ходе встречи обсуждалась ситуация в Афганистане и будущее футбола в стране.

Напомним, Пятый Кубок Азии по футболу для участников в возрасте до 23 лет состоится в июне 2022 года в Узбекистане. В финальный турнир пройдут 16 команд. В Бахрейне с 25 по 31 октября состоятся отборочные матчи группы C, в неё входят сборные Афганистана, Ирака, Мальдив и самого королевства.