Владивосток, 25 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Отходы, поступившие из Амурской области, в Приморье сжигать однозначно не будут — заявил губернатор Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Опасные отходы в Приморье

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Глава края в минувшие выходные побывал на территории комплекса по утилизации отходов в Надеждинском районе.

Выяснилось, что отходы 2−3 класса опасности (пришедшие в негодность пестициды и агрохимикаты) попали в Приморье из Приамурья в результате длительного и достаточно запутанного процесса. У правительства региона и надзорных органов возникли обоснованные сомнения в законности некоторых этапов этого процесса.

По предварительным результатам проверок, установлено несоответствие указанного в лицензии местонахождения комплекса обезвреживания отходов фактическому. Есть и другие вопросы, точки зрения на которые у властей края и у подрядной организации существенно расходятся.

Прокурор обратился с исковым заявлением в Надеждинский районный суд, в рамках рассмотрения которого будет дана оценка законности осуществления подрядчиком на территории района деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации, обработке отходов I—V классов опасности, а также законности заключенного договора аренды земельного участка.

Судом удовлетворено ходатайство прокурора края о принятии мер по обеспечению иска в виде приостановления утилизации на этом земельном участке.

«Мы подаем документы непосредственно в ФАС о расторжении контракта, который вы заключили, по причине того, что он был составлен с нарушениями. И, соответственно, затем вы должны будете все вернуть в те хранилища, где взяли. В России есть несколько полигонов, которые могут работать с подобными отходами. Мы однозначно не дадим сжигать их здесь», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье назревал очередной экологический скандал. Часть грунта c химикатами привезли в край. Местные жители не довольны и собирались на митинги протеста.