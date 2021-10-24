Новосибирск, 25 октября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Арбитраж Новосибирской области отказал Минобрнауки России во взыскании средств субсидии в размере 60 млн рублей с АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», которое участвует в программе «Академгородок 2.0». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пока обнародована только результативная часть, в которой указано решение судьи — «в удовлетворении заявленных требований отказать».

Известно, что третьим лицом в споре участвовал Казанский (Приволжский) федеральный университет. Также в ходе слушаний ответчиком был «заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы».

Напомним, спор слушался с июля 2021 года. Компания-ответчик, работающая в своей отрасли с 1966 года, на сегодня реализует инвестпроект, в ходе которого планируется реконструкция административно-лабораторного корпуса и создание порядка 40 лабораторий. Проект поддержан федеральными и областными властями.