Сыктывкар, 25 октября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Компании из дивизиона «Лукойла» — ООО «Лукойл-Коми» придется оплатить ущерб водному объекту, загрязнение которого было подтверждено в рамках слушаний в арбитраже Коми. Судья удовлетворил иск управления Росприроднадзора частично, снизив итоговую сумму с 24,4 млн рублей до 3,77 млн рублей. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

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Вред водному объекту истец оценивал на 24 435 809,51 рубля. Ответчик выражал своё несогласие, заявив, что им «понесены затраты на устранение загрязнения в общем размере 49 145 277 рублей 84 копейки». Выслушав доводы сторон, судья исковые требования удовлетворил частично, взыскав «ущерб в сумме 3 776 519 рублей 07 копеек».

Напомним, слушания начаты в мае 2021 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года также частично был удовлетворён другой иск к ООО, в котором речь шла о взыскании ущерба, причинённого реке в результате попадания в неё нефтесодержащей жидкости. Итоговая сумма была снижена с 3,5 млн рублей до 771 тыс.