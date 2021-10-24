Лос-Анджелес, США, 25 октября, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль официанта Гантера в культовом сериале «Друзья» скончался в возрасте 59 лет в США. Об этом 25 октября сообщает новостной портал TMZ.

Сериал «Друзья»

Тайлер скончался у себя дома в Лос-Анджелесе. В июле текущего года актёр сообщил, что у него диагностировали рак простаты в четвёртой стадии. О своём диагнозе Тайлер узнал в 2018 году, болезнь была обнаружена на поздней стадии.

В культовом сериале «Друзья» Тайлер снялся в 150 эпизодах, он исполнял роль официанта Гантера в кофейне Central Perk, куда постоянно заходили главные герои. По сюжету его герой влюблён в героиню актрисы Дженнифер Энистон, Рейчел.

«Миру он был известен как Гантер из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа», — такое заявление сделали близкие актёра, их слова передал порталу его представитель.

Отмечается, что Тайлер, с тех пор как узнал о своём диагнозе, постоянно призывал всех проходить обследования как можно чаще и не боятся узнать о болезни, которую можно вылечить в случае своевременного диагностирования.