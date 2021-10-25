25 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 05:39 — REGNUM Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поручить МИД республики объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 24 октября в социальной сети Facebook.

Василий Поленов. Два турецких солдата. Турецкий аванпост. 1880

«Вот и России надо поступать так же в отношении тех стран, которые требуют отпустить Навального и ему подобных. Хватит вмешиваться во внутренние дела России, иначе мы дадим очень жёсткий ответ. Такой вот должен быть тон у нашей власти», — считает Николай Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что турецкий лидер поступил правильно, потому что эти страны принуждают Анкару к отказу от своего суверенитета ради благосклонности Запада.

«Молодец! Не стал церемониться. Даже послам необходимо вести себя прилично в стране пребывания. В России же зачем-то терпят все эти издевательства со стороны стран Евросоюза и самих США. Хватит, пора их всех за дверь выставить», — поделился своим мнением Sharafuddin A.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные жёсткие действия обескураживают соперников, заставляя их сдать свои позиции. Поэтому, пишут граждане, Эрдоган ведёт правильную политику, которая поможет Турции укрепить свои позиции на мировой арене.

«Жёстко, точно и правильно. Кто-то целыми годами решают проблемы, саммиты проводят, санкции вводят и занимаются прочим балабольством. Эрдоган же одним жестом показал всем своё намерение отстаивать интересы Турции на мировой арене», — пишет Руфат М.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Часть людей считает, что Эрдоган своими резкими решениями может обречь Турцию на войну. Другие политики ведут себя намного более аккуратно, добиваясь победы менее радикальными методами.

«Ну после таких резких действий может война развернуться. Либо же Анкара заранее готовится к какому-то кровопролитию, чтобы не слушать нытьё со стороны Запада. Ну это их дело. Главное, чтобы Турция не бросилась в сторону России», — отмечает Геннадий У.

Ряд пользователей указывает на то, что Эрдоган ведёт очень опасную игру, что может стоит Турции очень многого, если коллективный Запад решит дать Анкаре жёсткий ответный удар.

«Эрдоган совсем попутал. Забыл своё место? Турция вскоре накликает себе санкции западных стран и окажется просто в изоляции. В России Анкаре тоже не доверяют. Эрдоган лишь накаляет обстановку, что никак не способствует мирному существованию», — написал Василий Т.

США и Турция Defence.gov

Отдельные комментаторы убеждены, что Эрдоган — закалённый политик и знает, что он делает.

«Любому достойному руководителю виднее, что происходит. Объявили персонами нон грата, значит, в чём-то эти страны провинились перед Турцией. Но все проблемы в любом случае решаются за круглым столом, и Турция явно не отказывается от такого пути. Ох, всем бы больше дружбы между собой!» — пишет Любовь В.

Напомним, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своём Twitter-аккаунте о том, что он поручил МИД республики объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.