25 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 05:43 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает всё, чтобы минимизировать последствия этого для Российской Федерации, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 25 октября в социальной сети Facebook.

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Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если заговорили об этом уже в таком тоне, то получается, что вступление Украины в НАТО — это неизбежность», — считает Иван И.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство России, судя по всему, прекратило бороться с желанием украинской власти отдать свою страну в руки Запада.

«Судя по всему, в Кремле так поторговали с Западом, что всё-таки продали Киев Североатлантическому альянсу. Боюсь, на этом всё. Потеряли мы Украину», — пишет Арсений А.

Некоторые комментаторы отмечают, что если Киев и отдаст Украину под контроль НАТО, то границы этой страны могут резко помельчать.

«Можно предсказывать, что бывшая Украина когда-то войдёт в НАТО. Но где будут проходить границы такой «натовской Украины», вам никто сейчас не скажет. Восточная часть, очевидно, в альянс не собирается», — подозревает Михаил Л.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что Украина может быть поделена на куски, которые достанутся не только России, но и европейским соседям Киева.

«Вся нынешняя незалежная состоит из ассорти земельных участков соседних стран. Причём Россия вправе вернуть те земли, которые когда-то отвоевывал СССР у соседей незалежной страны под номером 404. И вот тогда. Всей незалежности кастрюлеголовых придёт полный каюк. Сейчас это мы явно наблюдаем в отношениях Киева с венграми, поляками и румынами. Так чем же мы хуже, если все окружающие только и ждут момента, как бы откусить от Украины кусок побольше», — отмечает Vlad G.

Часть людей считает невозможным вступление Украины в НАТО в случае конфликта с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

«В любом случае Украина не сможет стать полноценной частью НАТО, пока не решён вопрос с Донбассом. Видимо, грядёт решающая битва совсем скоро», — предполагает Ринат А.

Нашлись и те, кто считает глупым думать, что руководство России просто так отдаст Украину в лапы Запада. Люди убеждены, что у наших властей запасены ещё в рукаве козыри, которые восстановят справедливость на многострадальной украинской земле.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне кажется, на Украине и в США не поняли и недооценили ответ Путина, когда на «Валдае 2021» его спросили о том, «то будет делать Россия, если Украина вступит в НАТО. Он ответил, что пока никто не даёт гарантии Киеву, что это случится. Если Путин не озвучил свой план действий, то значит, он уже есть, и я уверен, что в нужный момент «западные партнёры» и украинская власть будут крайне разочарованы и удивлены теми действиями, что последуют от России. Просто ещё не время и нужен эффект неожиданности», — поделился своим мнением Андрей В.

Напомним, 24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает всё, чтобы минимизировать последствия этого для Российской Федерации.