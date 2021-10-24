Москва, 25 октября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Нерабочие дни, объявленные с целью приостановки роста заболеваемости COVID-19, начались в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае с 25 октября по решению местных властей.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября текущего года включительно с целью «сбить» рост заболеваемости. Нерабочие дни вводятся с сохранением заработной платы, при этом региональные власти вправе по своему усмотрению вводить режим нерабочих дней уже с 23 октября.

Власти шести регионов России посчитали необходимым ввести режим нерабочих дней уже с 25 октября, он продлится при этом до 7 ноября включительно. Во всех шести субъектах РФ введена система QR-кодов, которая позволит посещать учреждения и места с массовым скоплением людей лишь тем, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Кроме того, вводится режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, а предприятиям предписывается перевести часть сотрудников на удалённый режим работы.

По мнению региональных властей, ввод ограничительных мер позволит остановить рост заболеваемости и послужит стимулом для прохождения вакцинации от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в силу в Москве новых ограничительных мер.