25 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 05:41 — REGNUM Информация о том, что Госдепартамент США причислил граждан России к «бездомным национальностям», которые не могут получить американскую визу на территории своей страны, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона! Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР

»Сначала была региональная держава, затем государство-бензоколонка, а теперь бездомная национальность. Ведут себя как шавки, которые боятся укусить и только лают», — отмечает Артём Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное определение вызывает большое количество вопросов к тем, кто додумался так классифицировать людей. Граждане убеждены, что в этом наблюдается русофобия и шовинизм в отношении многонационального народа Российского Федерации.

«С каких пор гражданин России — это национальность? Россиянином может быть человек любой национальности точно также, как и американцем. Вечно национальность с гражданством путают. Но это явно русофобская характеристика, так что удивляться тут нечему», — считает Alexander B.

Некоторые комментаторы отмечают, что Российская Федерация пытается лишь адекватно реагировать на деструктивные действия со стороны Соединённых Штатов. Кроме того, Вашингтон сам не брезгует устроить диверсию своей дипломатической миссии в России, пишут граждане.

«А в либеральных методичках не написано, что Америка сама этому способствует, закрывая посольства и высылая дипломатов по надуманным предлогам? Мы как должны им угодить в этой ситуации? Платить и каяться?» — задаётся вопросом Максим П.

Посольство США в Москве (сс) Парс

Часть людей считает, что в США и так много своих внутренних проблем, чтобы беспокоиться о том, что гражданам России стало сложнее попасть в Америку.

«Вообще без разницы, что говорят. Американцы пускай лучше со своими движениями и протестами разберутся. А то скоро некому будет заделывать новых американцев, все голубыми станут у них там. Куча внутренних проблем, а они вечно только нами пытаются заниматься», — написала Марина Р.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные определения являются откровенным хамством со стороны американских властей, хотя Вашингтон мог бы сам поспособствовать восстановлению работоспособности своего консульства в Москве.

«Ну да, страна с менее чем пятисотлетней историей объявляет бездомной национальностью людей из страны с более чем тысячелетней историей. И только потому, что не может оказать консульские услуги. Посольство РФ в тех же условиях может выдавать визы, а посольство США не может. В век бурного развития цифры ну никак нельзя дистанционно оформить туристические визы тем, кто уже сдал биометрию и не раз получал визу без собеседования? Нельзя сдать биометрию в Москве, пройти собеседование по скайпу или зуму хоть в самом Госдепе, а паспорт отправить для оформления курьерской службой?» — удивляется Марья М.

Заграничный паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что США считают себя пупом земли, совершенно забывая, что, кроме них, есть другие страны на нашей планете, заслуживающие того, чтобы их посетили граждане России.

«То есть те, кто не могут просто так улететь в США, назначаются неполноценными? А кроме Соединённых Штатов разве нет всего другого мира? По-моему, американцы слишком много на себя берут», — поделился своим мнением Иван Г.

Напомним, 24 октября на сайте Госдепартамента США появилась информация, согласно которой граждан России причислили к «бездомным национальностям», которые не могут получить американскую визу на территории своей страны.