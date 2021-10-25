25 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили требование представителя МИД Украины к России обеспечить защиту жителей Крыма и Донбасса от коронавируса.

Тимур Кондратьев, , 05:42 — REGNUM Заявление официального представителя украинского МИД Олега Николенко, в котором он потребовал от России обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса, в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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»Кто-то из незалежной взглянул на глобус Украины и взял перечитать томик: «Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров», — шутит Вася Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные требования звучат как бред безумного и совершенно не соответствуют статусу дипломатических переговоров.

«Осеннее обострение у украинской власти налицо! А зима всё ближе. Короче, наступает Украине один большой пипец», — считает Вера М.

Некоторые комментаторы отмечают, что своим заявлением Николенко, по сути, делегировал России ответственность за здоровье и безопасность жителей Донбасса и Крыма.

«Если в Киеве решили назначить Россию главной по присмотру за Крымом и Донбассом, то получается, что Украина признаёт суверенитет Москвы над этими регионами? По-моему украинский МИД что-то попутал, а, может быть, у его руководства помутился разум, либо же банально включилась совесть», — предполагает Игорь Р.

Часть людей считает, что подобные заявления призваны лишь создать шум вокруг России, без цели как-то реально озаботиться здоровьем жителей Крыма и Донбасса.

«Боже, какие же эти майданутые всё-таки смешные. Чем глубже к краху, тем больше требований к Российской Федерации. На результат они, конечно же, не рассчитывают, лишь бы поорать и воздух испортить. На большее они не способны», — поделился своим мнением Гео Д.

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Ряд пользователей указывает на то, что украинской власти не стоит бросаться в Россию своими требованиями, потому что подобные действия не имеют никакой силы, да и будущее этой правящей элиты на Украине находится под вопросом.

«Кто там чего может требовать? Под Зеленским стул шатается так, что не усидеть ему уже. Те, кто его выбирал, те уже разочаровались. А дончанам и крымчанам он вообще теперь никто», — пишет Татьяна С.

Отдельные комментаторы отмечают, что не верят внезапному желанию Киева позаботиться о здоровье своих бывших сограждан.

«Это уже переходит любые границы адекватности. Как можно требовать от России соблюдения чего-то там по отношению к гражданам Российской Федерации. Вы кто для России? Чего нос свой суёте? Сами разберёмся. Кроме того, в Крыму, где ситуация ни разу из-под контроля у российских властей не вышла. Даже попытки Киева устраивать диверсии на полуострове не помешали местным жителям жить полной жизнью», — написала Элина В.

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Нашлись и те, кто убеждены, что России пора отказаться от любых контактов с этими украинскими властями.

«Несмотря ни на что, мы продолжаем гнать газ и платим за транзит, поддерживая бандеровскую власть на Украине. Тем самым признавая эту бандитскую власть. Эти деньги идут на снаряды и патроны, что убивают жителей Донбасса. Мы имеем полное моральное право разорвать любой договор с Украиной, но мы этого не делаем. Бабосики местных олигархов, видимо, важней жизни людей», — указывает Эдуард Т.

Напомним, 24 октября официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сделал заявление в комментарии «РБК-Украина», в котором потребовал от России обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса, в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.