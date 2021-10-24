Кито, 24 октября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. В Эквадоре со склона извергающегося вулкана Чимборасо сошла лавина. Об этом 24 октября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на спасательную службу.

Scientif38 Лавина

ЧП произошло в провинции Чимборасо (одноименная провинция). По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще один пострадал.

В настоящее время на месте трагедии работают спасатели.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября в центральной части Эквадора пассажирский автобус рухнул в пропасть.